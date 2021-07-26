Tunus Meclisi yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı
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Tunus Meclisi yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı

Tunus Meclisi yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "Meclisin yetkilerini dondurma" kararının ardından Meclis binası yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "Meclisin yetkilerini dondurma" kararının ardından Meclis binası yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında arbede yaşandı.

Cumhurbaşkanı Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında darbeye karşı çıkanlar ile destek veren çok sayıda kişi, başkent Tunus'taki Meclis binası yakınında toplandı.

Taraflar arasında arbede yaşandı; karşılıklı taşlar atıldı. Her iki taraftan da yaralananlar oldu.

Meclise girmek isteyen darbe karşıtlarına engel olan güvenlik güçlerinin, çevrede yoğun önlemler aldığı görüldü.

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir Başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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