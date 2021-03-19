Tunus Meclisi, Özgür Anayasa Partisi Başkanı Musi'nin, meclis çalışmalarını sekteye uğratan eylemlerini kınadı
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Tunus Meclisi, Özgür Anayasa Partisi Başkanı Musi'nin, meclis çalışmalarını sekteye uğratan eylemlerini kınadı

19.03.2021 06:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 06:25
Tunus Meclisi, Özgür Anayasa Partisi Başkanı Musi'nin, meclis çalışmalarını sekteye uğratan eylemlerini kınadı

Tunus Meclisi, Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi'nin meclis çalışmalarını sekteye uğratan ve devletin prestijini baltalayan eylemlerine tepki gösterdi.

Tunus Meclisi, Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi'nin meclis çalışmalarını sekteye uğratan ve devletin prestijini baltalayan eylemlerine tepki gösterdi.

Meclis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musi'nin, meclis yasama döneminin başından bu yana sergilediği ve 17-18 Mart'ta zirve noktasına çıkan hukuk dışı davranışları kınandı.

Musi'nin, kasıtlı olarak meclis oturumlarını, hak ve özgürlükler komisyonun çalışmalarını aksattığı, mecliste görev yapan gazetecilerle hizmetlilere yönelik onur kırıcı açıklamalarıyla devletin prestijini baltaladığı ifade edildi.

Öte yandan, Tunuslu Gazeteciler Sendikası, gazetecilere yönelik saldırıları ve kötü davranışlarından ötürü özür dileyinceye kadar Musi'yi boykot etme kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, basın özgürlüğünü ihlal eden bu faşist uygulamalara karşı ifade özgürlüğü hakkının geliştirilmesi ve korunması konusunda BM Özel Raportörüne ve ilgili tüm BM kurumlarına şikayette bulunulacağı bildirildi.

Sendikaya üye gazetecilerin müdafaası için gereken her şeyin yapılacağı belirtilen açıklamada, tüm gazetecilerden boykot kararını uygulamaları istendi.

Musi, Facebook hesabından yayınladığı videoda, Eş-Şuruk gazetesi muhabiri Serhan eş-Şihavi'nin gece geç saatlerde meclis binasında ne yaptığını sormuştu. Musi, "Keşfedilecek daha ne musibetler var?" diyerek söz konusu gazeteciyi "şüpheli" bir durumda yakaladığı izlenimi vermişti. Aynı videoda bir bayan hizmetlinin görüntüleri de yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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