Tunus Meclisi'nde 18 milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi
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Tunus Meclisi'nde 18 milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi

13.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:27
Tunus Meclisi'nde 18 milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi

Tunus Meclisi'nde şu ana kadar 18 milletvekili, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Tunus Meclisi'nde şu ana kadar 18 milletvekili, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Meclis'te görev yapan doktor Mahir el-İyadi, basın açıklamasında, şu ana kadar milletvekillerinden 18'inin enfekte olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan vekillerden 12'sinin Özgür Anayasa Partisi'nden, 2'sinin de Nahda Hareketi Partisi'nden olduğunu aktaran İyadi, Islah Partisi, Tunus'un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu ve Demokrasi Bloku'ndan birer vekilin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını kaydetti.

Meclis çalışanları arasından da virüse yakalananların bulunduğunu ifade eden İyadi, karantinaya giren 25 çalışandan 14'ünün iyileşerek taburcu edildiğini, 11'inin ise hala karantinada olduğunu söyledi.

Meclis'te çıkan Kovid-19 vakalarının ardından geçen çarşamba günü virüsün kimlere bulaştığını tespit için testler yapılmaya başlanmıştı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 478 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 bin 556 kişinin enfekte olduğunu açıklamıştı.

Ülkedeki salgın nedeniyle 8 Ekim'de 4 ilde 15 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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