Tunus Meclisi, Cumhurbaşkanı'nın iade ettiği "Anayasa Mahkemesi Üye Seçimi"ne ilişkin tasarıyı aynen onayladı

Tunus Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Kays Said'in anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Meclis'e iade ettiği "Anayasa Mahkemesi Üye Seçimi Yasa Değişikliği" tasarısını aynen kabul etti.

Tunus Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Kays Said'in anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Meclis'e iade ettiği "Anayasa Mahkemesi Üye Seçimi Yasa Değişikliği" tasarısını aynen kabul etti.

Tunus Parlamentosu, Anayasa Mahkemesi Üyeleri'nin Meclis'te seçilmesi için yeterli oyu 145'ten 131'e indiren yasa değişikliğini revize etmeden aynı şekilde geçirdi.

Meclis'in onayladığı yasa tasarısında, Anayasa Mahkemesi'ni oluşturacak 12 üyeden, Hakimler Yüksek Kurulu ve Cumhurbaşkanı'nın seçmesi gereken 4'er üyenin, Meclis'in belirleyeceği 4 üye beklenmeden tamamlanması yönündeki madde de yerini korudu.

"Talepleri karşılamak üzere girişimlerde bulunacağım"

Öte yandan Tunus Meclisi'nin söz konusu yasayı görüştüğü sırada Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Said, Tunus Halk Hareketi Lideri Zuhayir Mağzavi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından "Yakında halkın taleplerini karşılamak üzere girişimlerde bulunacağım." ifadesini kullandı.

Ahlaki değerler ve kanunlar üzerinden "yeni bir tarih inşa etmek istediklerini aynı kanunların siyasi hesap görmek için kullanılmasını ise reddettiğini" vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Benim kimseyle (siyasi) bir hesabım yok. Asıl hesap Tunus halkının." değerlendirmesinde bulundu.

Said, "Tunus'un daha önceki deneyimlerinin aksine ciddi çözümler üreten bir diyalog gerçekleştirilmesi gerektiğini" kaydetti.

Söz konusu yasa değişikliği, meclisten onay almış ancak Cumhurbaşkanı Said tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle nisan başında parlamentoya iade edilmişti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Hişam el-Meşişi arasındaki siyasi kriz iki aydan uzun süredir gündemi meşgul ediyor.

Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. İkili arasında karşılıklı açıklamalar ve Meclis Başkanlığı'nın da duruma müdahalesiyle ülkedeki siyasi gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Konuyu nihayete erdirme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesi'nin henüz kurulamamış olması da krizi çözümsüz kılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes