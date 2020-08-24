Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi: "Teknokrat hükümete karşıyız" - SFAKS
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Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi: "Teknokrat hükümete karşıyız" - SFAKS

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, teknokrat hükümete karşı olduklarını söyledi.

24.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:16

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, teknokrat hükümete karşı olduklarını söyledi.

Gannuşi, ülkenin güneyindeki Sfaks kentinde düzenlediği basın toplantısında, demokrasinin partiler ve seçilmiş meclislerin yönetimine dayandığını belirtti.

Tunus'taki seçim sisteminin, siyasi istikrarı bozan dağınık bir yapı oluşturması nedeniyle değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Gannuşi, "Seçimleri yapar ama sonuçlarını dikkate almaz ve teknokrat hükümeti kurarsak yapılan seçimlerin bir anlamı olmaz. Bu nedenle Nahda Hareketi, teknokrat hükümete karşı ve seçimle iş başına gelmiş bir hükümetten yanadır." dedi.

Raşid el-Gannuşi, seçim sistemini Mecliste çoğunluk oluşturacak şekilde değiştirmek için çalışacağını sözlerine ekledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 26 Temmuz'da İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Meclisteki en büyük parti Nahda Hareketinin Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni de 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, parlamentonun çoğunluğunun siyasi partilere dayanan bir hükümetten yana olduğunu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin bunu göz önüne alması gerektiğini belirtmişti.

Meşişi ise aynı gün yaptığı açıklamada, siyasiler arasında büyük anlaşmazlıklar olduğunu ve bu durumda siyasi partilere dayanan bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını söylemiş ve "Kanımca bu hükümet için en iyi model, tam bağımsız bir teknokrat hükümet modeli olacaktır." demişti.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi: 'Teknokrat hükümete karşıyız' - SFAKS

Kaynak: AA

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