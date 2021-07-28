Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası
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Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis'in tüm yetkilerini dondurmasının ardından Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin yolculuktan men edildiği ya da zorunlu ev hapsinde tutulduğuna ilişkin iddiaları gündeme gelmişti. Nahda Hareketi tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis'in tüm yetkilerini dondurması, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alması ve mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını duyurmasının ardından ülkede gerilim tırmandı. Anayasaya aykırı olan ve darbe olarak nitelendirilen kararların ardından darbe karşıtları sokaklara inip tepki gösterirken, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin yolculuktan men edildiği ya da zorunlu ev hapsinde tutulduğu iddiaları gündeme geldi.

NAHDA İDDİALARI YALANLADI

İddiaların ardından Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, hareketin lideri ve Meclis Başkanı Gannnuşi hakkında seyahat kısıtlaması ve ev hapsi kararı alındığı yönündeki haberler yalanlandı. Açıklamada, Gannuşi'nin bir dizi toplantıya katıldığı kaydedildi.

Tunus Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, daha önce yaptığı açıklamada, "Tunus Parlamentosu, oturum halindedir. Milletvekilleri ofisi toplantısını gerçekleştirdik. Oturum yasal ve tam katılımla gerçekleştirildi. Darbenin kınanması ve meşruiyete bağlılık kararı aldık" ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Doğruluk Kontrolü
Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis'in tüm yetkilerini dondurmasının ardından Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin yolculuktan men edildiği ya da zorunlu ev hapsinde tutulduğuna ilişkin iddiaları gündeme gelmişti. Nahda Hareketi tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

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