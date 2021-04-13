Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ülkedeki siyasi taraflara ramazan ayı vesilesiyle uzlaşı çağrısında bulundu

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, ülkedeki siyasi tarafları hoşgörü ayı olarak nitelendirdiği ramazan vesilesiyle uzlaşıya davet etti.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, ülkedeki siyasi tarafları hoşgörü ayı olarak nitelendirdiği ramazan vesilesiyle uzlaşıya davet etti.

Gannuşi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından ramazan ayı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Tunus'un, dinine, milli birlik ve beraberliğine, demokrasiye ve özgürlüğüne sahip çıktığı sürece tehdit altında olamayacağına dikkati çeken Gannuşi, "Ramazan ayı insanlar arasında hoşgörü, uzlaşma ve kardeşlik ayıdır. Bu hoşgörü ve uzlaşı, aileleri, kuruluşları, partileri ve tüm yetkilileri kapsar." ifadelerini kullandı.

Gannuşi, ülkedeki siyasi taraflara uzlaşı çağrısında bulunduğu mesajında şunları kaydetti:

"Bu ay vesilesiyle Tunus halkının, siyasi partilerin ve yetkililerin birbirine yakınlaşmasını ve Tunusluların hayatında önemli gelişmelerin yaşanmasını temenni ediyorum."

Ülke için daha fazla çalışılması gerektiğine dikkati çeken Gannuşi, ramazanda da ara vermeden dini, sosyal ve ekonomik çalışmaların sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki gerilim

Tunus'ta 16 Ocak'ta yapılan kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasında yaşanan çekişme bir süredir siyasi gündemi meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin Meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetkisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin hala kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Said'in Meclisin oy çoğunluğuyla kabul ettiği yasa değişikliğini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmesi "devlet erkleri arasındaki gerilimin tırmanması" şeklinde değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes