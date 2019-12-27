Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: "Ülke hükümet boşluğunu daha fazla kaldıramaz"

27.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:10

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkenin hükümet boşluğunu daha fazla kaldıramayacağını belirterek, Habib el-Cemli tarafından oluşturulacak kabineye güvenoyu verilmesi çağrısında bulundu.

Gannuşi, yerel basına yaptığı açıklamada, hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli'nin muhtemelen yarın, olmazsa gelecek hafta kuracağı hükümet listesini meclise sunmasını beklediklerini söyledi.

"Mevcut hükümetin görev süresinin sona ermesi göz önüne alındığında ülke hükümet boşluğunu daha fazla kaldıramaz." diyen Gannuşi, parlamentonun Cemli'nin sunacağı kabineye onay vermesi gerektiğini belirtti.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılan genel seçimlerden Nahda Hareketi Partisi birinci çıkmış, ancak hükümeti tek başına kurabilecek çoğunluğa ulaşamamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Cemli, siyasi partilerle bir aydan uzun süre yürüttüğü müzakerelerin başarısız olmasının ardından "tüm siyasi partilerden bağımsız, teknokrat hükümet" kurulması yönünde karar aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA