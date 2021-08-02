Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, kısa süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine kaldırıldığı hastaneden taburcu edilerek evine geçti.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, kısa süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine kaldırıldığı hastaneden taburcu edilerek evine geçti.

Gannuşi'nin Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin dün gece saatlerinde Kovid-19'a bağlı rahatsızlığı nedeniyle gittiği başkentteki askeri hastaneden taburcu edilerek evine geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin (80), temmuz ayında Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Nisan ayında iki doz aşısını yaptıran Gannuşi, son günlerde Kovid-19'a bağlı rahatsızlıkları nedeniyle birkaç kere hastanede tedavi görmüştü.

-Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başbakanı azlettiğini, Meclisin tüm yetkilerini 30 gün süreyle durdurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini askerler Meclise almamıştı. Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe girişimi" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı