Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, sendika başkanlarıyla bir araya geldi

16.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:36

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, ülkedeki sendika başkanlarıyla, hükümeti kurma çalışmasında gelinen son noktayı görüştü.

Nahda Hareketi tarafından yapılan ve Facebook sayfasında yer alan açıklamaya göre, Gannuşi, Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Konfederasyonu Başkanı Semir Macul ve Tunus Genel Çalışma Birliği Genel Başkanı Nureddin et-Tabbubi ile bir araya geldi.

Nahda Hareketi'nin hükümetten çekilmesi ve güvenoyu vermeyeceğini açıklamasının ardından hükümeti kurma sürecinde yaşanan tıkanıklığın ele alındığı görüşmede Gannuşi, seçmenlerin iradesine saygı duyulması ve ulusal birliğin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Ülkenin, yelpazesi geniş bir ulusal birlik hükümetine ve uzlaşı ortamına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Gannuşi, anayasanın karşılaşılan tüm sorunlara çözüm bulmaya yeterli geleceğini kaydetti.

Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Konfederasyonu Başkanı Macul, toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, Gannuşi ile gerçekleştirdikleri görüşmenin olumlu olduğunu ve toplantıdan "Nahda'nın hükümet kurma istişarelerine geri dönmeye hazır olduğu" izlenimiyle ayrıldıklarını söyledi.

Tabbubi ise "Son dönemde siyasette sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Dün, hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah ve Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmemiz oldu. Ülkenin çıkarı için hala önümüzde fırsat var." dedi.

Tabbubi, tüm taraflara, siyasi krize çözüm bulunması için görüş ayrılıklarına son verme ve ulusal menfaati önceleme çağrısı yaptı.

Hükümetin kurulma süreci



Nahda Hareketi Konsey Başkanı Abdulkerim el-Haruni, dün "ulusal hükümet kurulması" talebini yerine getirmemesi nedeniyle İlyas el-Fahfah'ın hükümetine katılmayacaklarını açıklamıştı.



Fahfah, Nahda Hareketi'nin hükümete katılmama kararının ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Kays Said ile kabine listesinde değişikliğe gidilmesi konusunu görüştüğünü ve hükümetin kurulması için anayasanın kendilerine tanıdığı ve 20 Şubat'ta dolan süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiklerini açıklamıştı.



Hükümetin kuruluşunun 20 Şubat'a kadar tamamlanması gerekiyor. Belirtilen tarihte hükümetin kurulmaması durumunda erken seçim yapılacak.

Kaynak: AA