Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, Özgür Anayasa Partisi liderinin komisyon çalışmalarına katılmasını yasakladı
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Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, Özgür Anayasa Partisi liderinin komisyon çalışmalarına katılmasını yasakladı

18.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:56
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, Özgür Anayasa Partisi liderinin komisyon çalışmalarına katılmasını yasakladı

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musa'nın işleyişi engellediği gerekçesiyle parlamento içindeki komisyon çalışmalarına katılmasını yasaklama kararı aldı.

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musa'nın işleyişi engellediği gerekçesiyle parlamento içindeki komisyon çalışmalarına katılmasını yasaklama kararı aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, karar Gannuşi tarafından bir iç genelgeyle duyuruldu.

Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi, kararın Musa'nın "parlamento içindeki çalışmaları ihlal etmeye ve çalışmaları doğrudan Facebook üzerinden yayınlamaya devam etmesi" üzerine alındığını ifade etti.

Gannuşi ve Nahda Hareketi milletvekillerinin bugün parlamentoda düzenlediği bir toplantıyı cep telefonu kamerasından yayın yaparak bölen Özgür Anayasa Partisi lideri Musa, bu sırada Nahda'ya yönelik çok sayıda suçlamada bulunmuştu.

Musa, çalışmalara katılamayacağı konusunda bilgilendirildikten sonra da parlamento görevlileriyle tartışmıştı.

Soruşturma çağrısı

Bu arada Nahda Hareketi Meclis Grup Başkanı Başkanı İmad el-Humeyri, "Musa ve bazı parti üyelerinin parlamento kurumuna karşı işlediği suçlarla ilgili ciddi bir soruşturma açılması" çağrısını yineledi.

Humeyri, Musa'nın dün de parlamentodaki Haklar ve Özgürlükler Komitesinin çalışmalarını aksattığını ifade etti.

Nahda Hareketi, dün yaptığı açıklamada, "Musa'nın parlamento çalışmalarını engellemesini" kınamış ve savcıları konuyla ilgili soruşturma açmaya çağırmıştı.

Meclisteki farklı siyasi bloklardan da Musa'nın parlamento çalışmalarını engellediği şeklinde açıklamalar yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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