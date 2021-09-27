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Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'nin yetkilerini devrettiği haberlerini danışmanı yalanladı

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'nin yetkilerini devrettiği haberlerini danışmanı yalanladı

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, Gannuşi'nin yetkilerini yardımcısına devrettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, Gannuşi'nin yetkilerini yardımcısına devrettiği yönündeki haberler in doğru olmadığını bildirdi.

Şuaybi, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararlara karşı yapılan protestoları karıştırmak için söylentiler yayılmaya çalışıldığını ve Nahda Hareketinin özgürlük ve demokrasi konusundaki tavrının net olduğunu belirtti.

Gannuşi'nin yetkilerini yardımcısına devrettiği yönündeki haberler i yalanlayan Şuaybi, "Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ülkede demokrasiyi yeniden kazanma savaşında yer alıyor. Bazı şüpheli sitelerde ortaya atıldığı gibi anayasal yetkilerini kimseye devretmedi." ifadesini kullandı.

Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde bulunan Belediye Tiyatrosu binası önünde, dün, Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül'de aldığı yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan kararların yürürlükten kaldırılması talebiyle düzenlenen gösteriye, aralarında siyasi ve aktivistlerin de bulunduğu 2 bine yakın kişi katılmıştı.

Gösterilerle eş zamanlı olarak bazı sosyal paylaşım ağlarında, Gannuşi'nin yetkilerini Tunus'un Kalbi partisinden Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Semira eş-Şeveşi'ye devrettiği yönünde paylaşımlar yapılmıştı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve Başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil, Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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