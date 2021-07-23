Tunus Meclis Başkanı Gannuşi Kovid-19'u yendi
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Tunus Meclis Başkanı Gannuşi Kovid-19'u yendi

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi Kovid-19'u yendi
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin iyileştiği belirtildi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin iyileştiği belirtildi.

Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Şuaybi, bazı milletvekillerinin, boşalan meclis başkanlığı koltuğunun doldurulması yönündeki talebiyle ilgili olarak ise "Bu kanunla alakası olmayan ahlaki ve siyasi bir düşüklüktür." dedi.

Gannuşi'nin de diğer vatandaşlar gibi virüse yakalandığını ve hastanede yaklaşık bir hafta kaldığını belirten Şuaybi, meclis başkanının yakında görevine döneceğini ifade etti.

Nahda Hareketi yetkililerinden Munzir el-Venisi de Facebook hesabından Gannuşi'nin evinde kahvaltı yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Venisi, Gannuşi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Gannuşi'nin sosyal medya hesabından 13 Temmuz'da paylaşılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Meclis Başkanlığına mektup gönderen Halk Hareketi Partisinden 3 milletvekili, Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı rapor istemiş ve Meclis iç tüzüğünün, başkanlık koltuğunun boşaldığının ilan edilmesine olanak tanıdığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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