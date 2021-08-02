Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, askeri hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, askeri hastaneye kaldırıldı

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, askeri hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa - Haberler | Güncel

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin kısa süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği ve başkentteki askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin kısa süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği ve başkentteki askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Meclis Başkanı Basın Müsteşarı Vesim el-Hadravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gannuşi'nin sağlığı bir süre önce yakalandığı Kovid-19'un etkileri sonucu kötüleşti ve askeri hastaneye nakledilmesi gerekti." dedi.

Doktorların Gannuşi'nin hala Kovid-19'un yansımalarından dolayı sağlık sıkıntısı yaşadığını doğruladığını belirten Hadravi, "Gannuşi'nin durumu şu anda stabil ve doktorlar bu gece hastaneden ayrılabileceğini onayladı." diye konuştu.

Gannuşi, dün akşam hafif rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından buradan ayrılmıştı.

Gannuşi'nin yardımcısı Mahir Mezyub da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin yurt dışında tedavi görmek istediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını, Gannuşi'nin ülkeden ayrılmayı düşünmediğini ve düşünmeyeceğini bildirdi.

Gannuşi'nin sosyal medya hesabından 13 Temmuz'da paylaşılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi geçen hafta yaptığı açıklamada, bir süre önce Kovid-19'a yakalanan Gannuşi'nin iyileştiğini, bir haftalık tedavinin ardından hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Oğulcan Engin Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Can Bartu Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, askeri hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 02:21:55. #1.15#

title