Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, aşılanmış olmasına rağmen Covid-19'a yakalandı
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Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, aşılanmış olmasına rağmen Covid-19'a yakalandı

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, aşılanmış olmasına rağmen Covid-19'a yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, iki doz aşı olmasına rağmen Covid-19'a yakalandı.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, iki doz aşı olmasına rağmen Covid-19'a yakalandı.

Tunus Meclis Başkanı Danışmanı Wassim Khadraoui yaptığı yazılı açıklamada, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi'nin korona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Khadraoui, Gannuşi'nin gerekli tüm önlemleri alarak ve sağlık protokolüne saygı duyarak çalışmalarını uzaktan yürütmeye devam edeceğini belirtti. 80 yaşındaki Gannuşi'ye, geçtiğimiz nisan ayında Çin'in Covid-19'a karşı geliştirdiği Sinovac aşısının iki dozu da yapılmıştı.

Öte yandan Tunus Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz perşembe günü sağlık sisteminin çöktüğünü duyurmuştu. Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaların ardından Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke Tunus'a tıbbı yardım gönderdi.

Tunus'ta toplam vaka sayısı 501 bin 923'e, toplam can kaybı ise 16 bin 494'e ulaştı. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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