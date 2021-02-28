Tunus, Lübnan ve Mısır'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Tunus, Lübnan ve Mısır'da Kovid-19'dan ölümler arttı

28.02.2021 03:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 03:18
Tunus, Lübnan ve Mısır'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı, Tunus'ta 32, Lübnan'da 42, Mısır'da 49 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı, Tunus'ta 32, Lübnan'da 42, Mısır'da 49 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 32 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 651 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan toplam ölenlerin sayısı 7 bin 974'e, hastalığa yakalananlar 232 bin 615'e yükseldi. Bugüne kadar hastalıktan 197 bin 619 kişi iyileşti.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 42 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini, 3 bin 100 kişinin de enfekte olduğunu kaydetti.

Ülkede salgından ölenlerin sayısının 4 bin 652'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, toplam vaka sayısının 372 bin 775, iyileşenlerin sayısının ise 288 bin 505 olduğu ifade edildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 49 kişinin öldüğünü, 588 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını duyurdu.

Ülkede toplam Kovid-19'dan ölenlerin 10 bin 639 kişiye ulaştığı aktarılan açıklamada, hastalığa yakalananların sayısının 181 bin 829'a yükseldiği, bunlardan 140 bin 460 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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