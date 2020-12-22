Tunus, Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Tunus, Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

22.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:37
Tunus, Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 4 bin 1991'a, Libya'da 1385'e ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 642'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 4 bin 1991'a, Libya'da 1385'e ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 642'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı yapığı açıklamada, son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 41 yeni vefat yaşandığını ve bin 31 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'den hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 199'a yükselirken, hasta sayısı da 121 bin 718'e çıktı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, halen hastanelerde tedavi gören toplam hasta sayısının bin 364 olduğu kaydedildi.

-Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 506 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1385'e, vakaların 95 bin 706'ya, iyileşenlerin 66 bin 76'ya yükseldiği ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1226 kişinin enfekte olduğu kaydedildi

Açıklamada, toplam ölü sayısının 642'ye, vakaların 195 bin 878'e, iyileşenlerin 171 bin 451'e çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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