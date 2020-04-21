Tunus, Libya'dan dönen vatandaşlarının sınır kapısından zorla girdiğini yalanladı BEN Tunus İçişleri Bakanlığı, Libya'dan dönen Tunusluların iki ülke arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'nı basarak içeriye zorla girdiği yönündeki haberleri yalanladı.

BEN Tunus İçişleri Bakanlığı, Libya'dan dönen Tunusluların iki ülke arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'nı basarak içeriye zorla girdiği yönündeki haberleri yalanladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tunusluların ülkelerine zorla girdiği yönündeki haberlerin asılsız olduğu bilakis 652 Tunus vatandaşının ülkeye kabul edildiği belirtildi.

Facebook kullanıcılarının paylaştığı videolarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'dan gelen yüzlerce kişinin sınır kapısına yürüdüğü görülüyordu.

Açıklamada, geri dönen Tunusluların ülkeye giriş ve karantina için belirlenen alanlara yönlendirilmeleri için sağlıkla ilgili işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, pazar günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Libya'daki 2 bin 700 Tunuslu işçinin ülkeye girişine izin verildiğini, çatışmalar nedeniyle dönüşlerin hız kazandığını, her hafta 200 Tunuslunun ülkeye girişine izin verme kararı aldıklarını belirtmişti.

Fahfah, yetkili makamların, bu kişilerin karantinaya alınması için gerekli alanların hazırlanması için çalıştığını ifade etmişti.

Libya'da yaklaşık 5 bin Tunuslu işçi bulunuyor ve bunların büyük kısmının gelecek günlerde ülkeye dönmesi bekleniyor.

Tunus, mart ayı ortalarında Kovid-19 salgını nedeniyle Ras Cedir Sınır Kapısı'nı kapatmıştı. Tunus yönetimi, gerekli karantina merkezleri kuruluncaya kadar Libya'daki vatandaşlarının geri dönüşünü erteliyordu.

Tunus yönetimi, 18 Nisan'da Libya'da mahsur kalan vatandaşlarından oluşan ilk grubun Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan girişine izin vermişti.

Kaynak: AA