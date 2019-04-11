Tunus Libya'daki Çatışmalar Nedeniyle Alarmda

Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, ülkenin güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeye karşı koymak için kara ve deniz sınırında yüksek alarm seviyesinde olduklarını belirtti.



Zubeydi, Kabes kentinde Tunus-Libya sınırına Elektronik Denetleme Sistemi Operasyon Odası kurulması için yürütülen çalışmaları inceledi.

Savunma Bakanı Zubeydi, burada yaptığı basın açıklamasında, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör eylemleri, kaçakçılık, yasa dışı göç gibi her türlü tehlikeye karşı koymak için kara ve deniz sınırında yüksek alarm seviyesinde olduklarını söyledi.



Çatışmaların şiddetlenmesi halinde ülkelerinden kaçan Libyalıları karşılama ihtimaline karşı plan hazırladıklarını aktaran Zubeydi, ayrıca bakanlığın sınırdaki güvenlik güçlerine destek çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.



Libya'nın başkenti Trablus'un güney kesiminde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerle General Halife Hafter liderliğindeki birlikler arasında çatışma yaşanıyor.



Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA