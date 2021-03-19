Tunus, Libya'da DEAŞ mensubu olan vatandaşlarının yakınlarından 8'ini teslim aldı

BEN Tunus, Libya'da terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan Tunusluların yakınlarından oluşan 8 kişilik bir grubu teslim aldı.

BEN Tunus, Libya'da terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan Tunusluların yakınlarından oluşan 8 kişilik bir grubu teslim aldı.

Tunus İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Mustafa Abdulkebir AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya mahkemelerinde yargılanan DEAŞ mensubu Tunusluların eş ve çocuklarının beraat ettiğini kaydetti.

Abdulkebir, Libya'daki Mitiga Barınma Merkezinde tutulan 4 kadın ile terörle mücadele konusunda faaliyet gösteren Tunus Ulusal Komitesine ait merkezde tutulan 4 çocuktan ibaret 8 kişilik grubun haklarındaki beraat kararının ardından Tunus'a teslim edildiğini söyledi.

Tunuslu yetkili Abdulkebir, barınma merkezlerindeki DEAŞ mensuplarının diğer yakınlarının da ilerleyen zamanlarda teslim edilmesi konusunda Libya makamlarıyla anlaşmaya varıldığını dile getirdi.

Abdulkebir, DEAŞ mensuplarının yakını olup Libya'daki barınma merkezlerinde tutulan kişilerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Tunus, Mart 2020'den bu yana bu durumdaki 24 vatandaşını Libya'dan teslim aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu