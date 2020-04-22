Tunus-Libya arasında mal giriş çıkışlarına "koronavirüs" düzenlemesi Tunus ve Libya, gıda maddeleri taşıyan tırların, iki ülke arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde geçişine izin veren ortak bir mekanizma üzerinde anlaştı.

Tunus ve Libya, gıda maddeleri taşıyan tırların, iki ülke arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde geçişine izin veren ortak bir mekanizma üzerinde anlaştı.

Söz konusu anlaşma, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ile Tunuslu mevkidaşı Nureddin er-Ray arasındaki telefon görüşmesinde gerçekleşti.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taraflar, gıda maddeleri ve diğer ticari malların Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan çift yönlü olarak geçişine ilişkin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni bir düzenleme üzerinde anlaşmaya vardı.

Mekanizmanın, "sınırın her iki tarafında tır şoförlerinin beklemesi, malların ya da tırın sınırdan geçtikten sonra diğer şoföre teslim edilmesi" şeklinde işleyeceği belirtildi.

İki bakan ayrıca, halihazırda Tunus'un güneyinde bulunan Libyalıların, Cercis kentinde karantinaya alınması konusunda da mutabakata vardı.

Tunus, mart ayı ortalarında Kovid-19 salgını nedeniyle Ras Cedir Sınır Kapısı'nı kapatmıştı. Sınır kapısı 18 Nisan'da, Libya'da mahsur kalan Tunusluların tahliyesi için açılmıştı.

Kaynak: AA