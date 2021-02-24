Tunus kırsalındaki Tatavin vilayetinde kalkınma ve istihdam talebiyle genel greve gidildi

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde hükümetin bölgeye yönelik istihdam ve yatırım vaadinde bulunduğu Kasım 2020 tarihli anlaşmanın yerine getirilmesi talebiyle bir günlük genel grev kapsamında birçok işletme kepenk kapattı.

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde hükümetin bölgeye yönelik istihdam ve yatırım vaadinde bulunduğu Kasım 2020 tarihli anlaşmanın yerine getirilmesi talebiyle bir günlük genel grev kapsamında birçok işletme kepenk kapattı.

Tatavin'deki Kamur Oturma Eylemi Koordinatörlüğü, vilayette genel grev çağrısı yaptı.

Vilayet genelinde özel işletmelerin çoğu ve bazı kamu binaları kepenk indirerek bu çağrıya destek verirken, hükümetten ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Grevin düzenleyicisi Kamur Oturma Eylemi Koordinatörlüğü Temsilcisi Zav Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin bölgeye yönelik verdiği sözleri hatırlatmak adına Tatavin genelinde bir günlük grev kararı aldıklarını söyledi.

Bu adım karşısında hükümetin kayıtsız kalması halinde yeni eylemler yapabileceklerine işaret eden Gül, bölgedeki petrol ve doğal gaz vanalarının kapatılmasının da seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin'de 2017'de yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle protestolar düzenlenmişti.

Hükümet ile göstericiler, Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonunun ara buluculuğuyla Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Hükümetin anlaşma şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Tatavin'de 2020'de yeniden protestolar başlamıştı.

Tunus Başbakanlığı, 7 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Tatavin'in Kamur bölgesindeki bir petrol pompa istasyonu önünde çadır kuran eylemcilerle yaklaşık bir ay süren müzakerelerin neticesinde anlaşmaya varıldığını bildirmiş, söz konusu uzlaşı Tunus kamuoyunda "Kamur Anlaşması" şeklinde isimlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes