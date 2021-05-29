Tunus kara sularında 11 ülkenin katılımıyla yapılan askeri tatbikat sona erdi
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Tunus kara sularında 11 ülkenin katılımıyla yapılan askeri tatbikat sona erdi

Tunus kara sularında 11 ülkenin katılımıyla yapılan askeri tatbikat sona erdi
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus kara sularında ABD, Mısır ve Libya'nın da aralarında yer aldığı 11 ülkenin katılımıyla 16 Mayıs'ta başlayan "Phoenix Express-2021" adlı ortak askeri tatbikatın sona erdiği bildirildi.

Tunus kara sularında ABD, Mısır ve Libya'nın da aralarında yer aldığı 11 ülkenin katılımıyla 16 Mayıs'ta başlayan "Phoenix Express-2021" adlı ortak askeri tatbikatın sona erdiği bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 gün süren askeri tatbikatın kapanış törenine Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci ve ABD'nin Tunus Büyükelçisi Donald Blome'un katıldığı ifade edildi.

Törende konuşan Savunma Bakanı Bertaci, Akdeniz'in güvenlik ve istikrarının önemine vurgu yaparak, donanmaların stratejik ve operasyonel yeteneklerinin geliştirilip orduların dostluk bağlarının pekiştirilmesiyle tatbikatın amacına ulaşıldığını kaydetti.

Büyükelçisi Blome da konuşmasında Tunus'un tatbikata ev sahipliği yapmasından ve deniz güvenliği alanında Tunus ile ABD arasındaki istisnai ortaklıktan övgüyle söz etti.

Tunus kara sularında 11 ülke donanmasının katıldığı ve 13 gün süren "Phoenix Express-2021" adlı ortak askeri tatbikat 16 Mayıs Pazar Günü başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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