Tunus kara para aklama listesinden çıkarıldı

18.10.2019 16:10

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Tunus'u kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede "yüksek riskli" ülkeler listesinden çıkardığını duyurdu.

Şahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'teki FATF toplantısında Tunus'un kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yüksek riskli ülkeler listesinden resmi olarak çıkarıldığını ifade etti.

Tunus Başbakanı, ülkesinin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydetti.

OECD bünyesinde 1989'da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen bir örgüt. Türkiye'nin 1991'de üye olduğu FATF'nin 35 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplam 37 üyesi bulunuyor.

Örgüt, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001'den bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.

Kaynak: AA