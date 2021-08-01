Tunus, İtalya'nın gönderdiği 1,5 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
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Tunus, İtalya'nın gönderdiği 1,5 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Tunus, İtalya'nın gönderdiği 1,5 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Tunus, ülkedeki koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için İtalya'dan hibe olarak yollanan 1,5 milyon doz aşıyı teslim aldı.

Tunus, ülkedeki koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için İtalya'dan hibe olarak yollanan 1,5 milyon doz aşıyı teslim aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya'dan gelen aşıların teslim alınması sırasında Cumhurbaşkanı Kays Said'in yanı sıra ülkedeki İtalya Büyükelçisi Lorenzo Fanara ve Tunuslu yetkililer hazır bulundu.

Teslimatın ardından Fanara ve diğer Tunuslu yetkilileri kabul eden Said, İtalya'dan verilen desteğin önemine işaret ederek, bunun iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını dile getirdi.

Said, ülkenin içinden geçtiği sürece ilişkin hak ve özgürlüklerin korunması, güven ve istikrarın güçlendirilmesi konusundaki değişmez ısrarına vurgu yaptı.

Açıklamaya göre Said, İtalya Büyükelçisine, Tunus'un düzensiz göç sorununun çözülmesi için çağrı yapmayı sürdürdüğünü ve insan ticareti ve kaçakçılarına karşı mücadeleye devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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