Tunus İstanbul'da düzenlenen "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi"ne katılacak

İSTANBUL (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'nin İstanbul'da düzenlenen "3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi"ne katılacağı bildirildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus'un zirveyi ortaklıkları çeşitlendirme ve güçlendirme konusunda bir fırsat olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, zirvede Tunus'u Dışişleri Bakanı Cerendi'nin temsil edeceği aktarıldı.

Zirvenin Türkiye ile Afrika arasındaki insani iletişim ile ekonomik ortaklığı güçlendireceği kaydedilen açıklamada, "Zirve, Türkiye-Afrika ortaklığını dayanışma, diyalog ve ortak kalkınma temellerine dayalı bir iş birliği modeli haline getirme arzusunu teyit edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, zirvede Afrika ve Türkiye arasındaki ortaklığı her iki taraf, özellikle de Afrika tarafı için refah ve istihdam yaratabilecek sektörlerin geliştirme ve projeleri ilerletme yollarının ele alınacağı dile getirildi.

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" dün yüksek düzeyli memurlar toplantısıyla başladı. Zirve bugün Dışişleri Bakanları toplantısıyla devam edecek. Zirvede ilgili bakanlar düzeyinde sağlık, eğitim ve tarım konulu eş zamanlı oturumlar gerçekleştirilecek.

Zirvede, kabul edilmesi öngörülen bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projeler dahil Türkiye ile Afrika Kıtası arasında her alanda gelişen ilişkilere, bir sonraki zirveye kadarki dönem için yön verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Son Dakika Haberleri

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