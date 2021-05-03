Tunus, Irak, Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 60, Irak'ta 30, Ürdün'de 28 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 60, Irak'ta 30, Ürdün'de 28 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 60 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 1009 kişinin de hastalığa yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin toplam sayısının 10 bin 868'e, virüse yakalananların 311 bin 743'e yükseldiği, iyileşenlerin ise 262 bin 602 olduğu kaydedildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 5 bin 68 yeni vaka tespit edildiğini, 7 bin 351 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 15 bin 566'ya, vaka sayısının 1 milyon 79 bin 988'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 964 bin 551 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 28 kişinin vefat ettiği, 1272 yeni vaka kaydedildiği, 2 bin 699 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 925'e, vaka sayısının 714 bin 173'e, iyileşenlerin sayısının ise 691 bin 218'e yükseldiği kaydedildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al