Tunus ile Ürdün Güvenlik ve Ekonomik İş Birliğinin Güçlendirilmesinde Anlaştı

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle, iki ülke arasında güvenlik ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.

Cihinavi, ülkeyi ziyaret eden Ürdünlü mevkidaşı Safedi'yle yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ürdünlü mevkidaşıyla Filistin başta olmak üzere Suriye, Yemen ve Libya gibi diğer Arap ülkelerindeki sorunları ele aldıklarını ifade etti.

Tunus ile Amman arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğuna dikkati çeken Cihinavi, iki ülkenin karşı karşıya kaldığı benzer meydan okumalarla mücadele başta olmak üzere güvenlik ve ekonomi alanında iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de ülkesinin Tunus'la ikili ilişkileri desteklemek ve güvenlik ve savunma alanında iş birliğini güçlendirmek için çalıştığını, iki ülkenin ekonomik iş birliğini büyütmek istediğini sözlerine ekledi.