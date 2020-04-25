Tunus ile Libya arasında deniz yolu ticaret hattı açılıyor
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Tunus ile Libya arasında deniz yolu ticaret hattı açılıyor

Tunus'un Safaks Limanı ile Libya'nın Trablus Limanı arasında deniz yolu ticaret hattı açılacağı bildirildi.

25.04.2020 01:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 01:36
Tunus ile Libya arasında deniz yolu ticaret hattı açılıyor

Tunus'un Safaks Limanı ile Libya'nın Trablus Limanı arasında deniz yolu ticaret hattı açılacağı bildirildi.

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, basına yaptığı açıklamada, açılacak deniz yolu ticaret hattı ile Libya'ya sebze, meyve ve bazı gıda maddeleri ihraç edileceğini söyledi.

Söz konusu hattın açılması için devlet ve özel sektörün büyük çaba gösterdiğini belirten Museylini, ihraç mallarının daha önce kara yolu üzerinden Libya'ya gönderildiğini, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı önlemler sebebiyle sıkıntılar yaşanmasından dolayı deniz yolu hattını açmak durumunda kaldıklarını dile getirdi.

Safaks Liman Müdürü Enis Kemmun ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 günde bir Trablus Limanı'na ticari sefer düzenleneceğini kaydetti.

Söz konusu yeni deniz yolu hattında ilk seferin bugün yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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