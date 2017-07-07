Tunus Ile Çin Arasında 490 Milyon Dolarlık Anlaşma

Tunus ile Çin arasında teknoloji, bankacılık ve ticaret merkezi kurulması yönünde yatırım anlaşmaları imzalandı.



Kurum Başkanları Arap Enstitüsü tarafından başkent Tunus'ta düzenlenen "Tunus-Çin Yatırım Forumu"nda iki ülkeden özel sektör temsilcileri arasında teknoloji ve ticaret alanlarında yatırım anlaşmalarına imza atıldı.



Enstitü Başkanı Ahmed Buzgande, yaptığı basın açıklamasında, özel firmaların yanı sıra Tunus Aman Bank ile Çin Sanayi ve Ticaret Bankası arasında da anlaşmalar imzalandığını söyledi.



Buzgande, toplam 490 milyon dolarlık anlaşmalar çerçevesinde planlanan yatırımların 10 yıl içinde ülkede hayata geçirileceğini belirtti.



Öte yandan, Tunus Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fadıl Abdulkafi, yeni "İpek Yolu Projesi" çerçevesinde Çin'den çok sayıda firmanın Afrika'da yatırım planladığını hatırlattı. Abdulkafi, buna bağlı olarak iki ülke arasında yatırım imkanlarının artırılması konusunu Çinli yetkililerle ele aldıklarını dile getirdi.



Resmi verilere göre Tunus bu yılın ilk üç ayında genel ithalatının yüzde 8,6'sını Çin'den gerçekleştirdi.