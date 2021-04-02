Tunus ile Cezayir, Libya'daki yeni yönetime siyasi süreci başarıyla yürütmesi için destek açıklamasında bulundu
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Tunus ile Cezayir, Libya'daki yeni yönetime siyasi süreci başarıyla yürütmesi için destek açıklamasında bulundu

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Tunus ile Cezayir, Libya'daki yeni yönetime siyasi süreci başarıyla yürütmesi için destek açıklamasında bulundu

Tunus ile Cezayir, aralık ayında yapılacak seçimlerin ve siyasi sürecin başarılı olması için Libya'daki yeni yönetimi desteklediklerini açıkladı.

Tunus ile Cezayir, aralık ayında yapılacak seçimlerin ve siyasi sürecin başarılı olması için Libya'daki yeni yönetimi desteklediklerini açıkladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Dışişleri Bakanı Osman Al-Cerendi, resmi temaslarda bulunmak için ülkeye gelen Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile makamında görüştü.

Açıklamaya göre, dün Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesi dolayısıyla iki ülkenin heyetlerinin de katılımıyla Tunus Dışişleri Bakanlığında Cerendi ve Bukadum arasında çalışma toplantısı düzenlendi.

Tunus ile Cezayir arasındaki stratejik ikili ilişkilerin ele alındığı toplantıda, ülke yetkililerinin karşılıklı ziyaretlerinin ikili işbirliğini güçlendireceği vurgusu yapıldı.

Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konulara da değinilen toplantıda, aralık ayında yapılacak seçimlerin ve siyasi sürecin başarılı olması için Libya'daki yeni yönetimin desteklenmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda Temsilciler Meclisi'nden 10 Mart'ta 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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