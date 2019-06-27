Tunus İçişleri Bakanlığı, başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının...
Tunus İçişleri Bakanlığı, başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı.
Tunus İçişleri Bakanlığı, başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı
Kaynak: AA
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