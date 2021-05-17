Tunus Hava Yolları, 7 yıl aradan sonra Libya'ya ilk kez sefer düzenledi
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Tunus Hava Yolları, 7 yıl aradan sonra Libya'ya ilk kez sefer düzenledi

Tunus Hava Yolları, 7 yıl aradan sonra Libya'ya ilk kez sefer düzenledi
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Tunus Hava Yolları, 7 yıl aradan sonra ilk kez Libya'nın başkenti Trablus'a uçuş gerçekleştirdi.

Tunus Hava Yolları, 7 yıl aradan sonra ilk kez Libya'nın başkenti Trablus'a uçuş gerçekleştirdi.

Trablus'un Mitiga Uluslararası Havaalanı'na inen Tunus Hava Yollarına ait uçak, Tunus'un Libya Büyükelçisi El-Esad Uceyli ve Havaalanı Müdürü Lütfi et-Tabib tarafından törenle karşılandı.

Mitiga Havaalanı Müdürü Tabib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus Hava Yollarının Trablus'a uçuşlarının yeniden başlamasının, "başkentin güvenliği ve havaalanının teknik hazırlığı konusunda açık bir mesaj" olduğunu söyledi.

Tabib, "Bu adım, diğer hava yolları için de büyük bir teşvik olacak ve onları da böyle bir adım atmaya teşvik edecek." dedi.

Libya iç savaşındaki silahlı gruplar arasında 2014'te Trablus Havaalanı'nda yaşanan çatışmaların sonucunda, Libya hava sahası uluslararası yasaklı hale gelmiş ve 2019'a kadar sivil havacılığa kapatılmıştı.

Ülke, son aylarda kısmi istikrar ve güvenlik ortamına tanık oluyor.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi süreç sonucunda 16 Mart'ta göreve başlayan Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyinden oluşan yeni geçici yönetim, ülkeyi 24 Aralık'ta parlamento ve başkanlık seçimlerine götürmekle görevlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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