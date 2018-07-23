Tunus Hapishanelerinde Terör Suçlusu Bin 60 Mahkûm Var"

Tunus'ta hükümete bağlı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Naci Celul, Tunus hapishanelerindeki toplam 20 bin mahkümdan bin 60'ının terör suçlarından hükümlü olduğunu söyledi.

"Çatışma bölgelerinden dönen Tunuslular" başlıklı rapor hakkında Tunus parlamentosuna bilgi veren Celul, hapisteki 82 terör mahkümuyla yaptıkları görüşmelere ilişkin bulguları paylaştı.

Hapishanelerdeki mahkümların Tunus devletine karşı güvenini ve ülkedeki umudunu yitirdiğini belirten Celul, görüştükleri hükümlülerin yüzde 88'inin kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterdiğine işaret etti.

Celul, aşırıcı fikirleri üreten atmosfer ve etkenlerin Tunus'ta hala var olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, rapor araştırmacısı Amine Bin Arab, görüştükleri 82 mahkumün tamamının Suriye'de aşırıcı grupların saflarında savaştığını ve Tunus'a döndükleri sırada tutuklandığını aktardı.

Raporda, savaşmaya giden gençlerin yüzde 45'inin 25-30 yaş aralığında yer aldığı, yüzde 74'ünün ilk ve orta eğitim seviyesinde olduğu kaydedildi.

Tunus, "Arap Baharı" olarak isimlendirilen süreçteki devrimde demokratik kazanımlar elde etmesine rağmen ekonomik ve sosyal beklentileri karşılamakta eksik kaldı.

Yaklaşık 2 bin 900 Tunuslunun çatışma bölgelerine gittiğini açıklayan Tunus makamları, bunlardan 800'ünün daha sonra ülkeye geri döndüğü bilgisini paylaşmıştı.