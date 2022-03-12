Tunus Hakimler Derneği, geçici Yüksek Yargı Konseyini yasa dışı olarak nitelendirdi

Tunus Hakimler Derneği, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından geçen ay feshedilen Yüksek Yargı Konseyinin yerine oluşturulan geçici Yüksek Yargı Konseyinin yasa dışı olduğunu belirtti ve onunla çalışmayı reddetti.

Yeni konseyin üyelerinin 7 Mart'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından, Hakimler Derneği Ulusal Kurulu bugün bir toplantı düzenledi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, geçici Yüksek Yargı Konseyinin yasa dışı olduğu ve konseyle çalışmayacakları ifade edildi.

Açıklamada, tüm hakimler, "görevlerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütmeye, hüküm verirken sadece vicdanlarına ve kanunlara başvurmaya, Yargı Konseyi, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ya da başka herhangi bir makamdan gelen direktifleri kabul etmemeye" çağrıldı.

Dernek, gösteriler ve sempozyumlar düzenleyerek, yargının varlığı ve bağımsızlığına yönelik tehlikeleri bertaraf etme çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Said'in olağanüstü kararları ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.