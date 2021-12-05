Tunus Genel İşçi Sendikasının kurucusu Ferhat Haşşad vefatının 69. yılında anıldı

Tunus Genel İşçi Sendikasının (TGİS) kurucusu Ferhat Haşşad için öldürülmesinin 69. yılında başkent Tunus'ta anma töreni düzenlendi.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, başkentteki el-Kasaba Meydanı'nda Haşşad için yapılan anma törenine Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Necla Buden Ramazan, bir grup bakan, TGİS Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi ve Haşşad'ın yakınları katıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Haşşad'ın mezarına çelenk bırakmasının ardından Haşşad'ın ailesiyle görüştüğü kaydedildi.

TGİS de dün Tunus Genel İşçi Sendikasının kurucusu, Fransız işgali karşısında bağımsızlığın sembollerinden biri olan ve Fransa'nın 5 Aralık 1952'de suikast düzenleyerek öldürdüğü sendika lideri Ferhat Haşşad için anma töreni düzenlemişti.

AA / Ammar El Khalfi - Son Dakika Haberleri

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