Tunus Genel İşçi Sendikası'ndan ülkedeki ekonomik reform sürecine destek

Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (TGİS) ülkede başlatılan ekonomik reform sürecine destek vereceği bildirildi.

Başbakanı Necla Buden Ramazan, TGİS Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi ve beraberindeki heyet ile başbakanlıkta bir çalışma oturumu düzenledi. Oturumun ardından yapılan yazılı açıklamada, "Tabbubi ve beraberindeki heyet ile yapılan görüşmede, yapısal ve ekonomik reformların hayata geçirilmesi noktasında sendikanın hükümet ile beraber çalışmayı teyit ettiği" belirtildi.

TGİS'in 25. Olağan Kongresi'nin ardından sendikanın yeni yönetimi ile hükümet arasında diyalogun başlatılacağı belirtilen açıklamada, Tabbubi'nin ülkede yaşanan ekonomik krizin aşılması için hükümete destek vereceğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Buden'in toplantıda yaptığı konuşmada, "Hükümet tüm ulusal örgütler ile çalışmaya ve hayati konularda istişare etmeye büyük önem veriyor. Tunusluları endişelendiren sorunların halledilmesi için dürüst ve sorumlu bir diyalog süreci başlatacağız." ifadelerine yer verildi.

Tunus'ta ekonomik kriz

IMF tarafından geçen ay başında yapılan açıklamada, Tunus'un ekonomik krizi atlatabilmesi için "ekonomide derin reformlara" ihtiyacı olduğu açıklanmıştı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da parlamentoyu askıya alan olağanüstü kararlarının ardından, ülkede siyasi krizin yanı sıra mevcut ekonomik kriz de artarak devam etti.

Buden hükümeti, IMF'ye sunacağı ekonomik reform paketi ile tekrar güven sağlamayı ve 4 milyar dolarlık yeni bir kredi almayı umuyor.

IMF'ye sunulmak üzere hazırlanan ekonomik reform paketinde, vergilerin arttırılması ve kamuda istihdamın dondurulması ve maaşların dondurulması gibi konular yer alıyor.