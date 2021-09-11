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Tunus Genel İşçi Sendikası erken seçim çağrısında bulundu

AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Tunus Genel İşçi Sendikası erken seçim çağrısında bulundu

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, yeni parlamentonun kurulması için erken seçim çağrısında bulundu.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, yeni parlamentonun kurulması için erken seçim çağrısında bulundu.

Tabbubi, "Bilim Günü" münasebetiyle TGİS'in sosyal paylaşım hesabında yayınlanan videosunda, sendikanın 25 Temmuz'da yaşananları desteklediğini ve bugün yapılması gerekenin bu aşamadan nasıl çıkılacağını bilmenin yolunu ve vizyonunu netleştirmek olduğunu ifade etti.

Anayasa'yı askıya alma planının reddedildiğinin ilk işareti olarak Anayasa'yı görüşecek ve siyasi sistemi değiştirecek bir parlamento için erken seçim çağrısında bulunan Tabbubi, parlamentonun seçilmesinin ardından da "Anayasa'nın görüşüleceğini ve siyasi sistemin değiştirileceğini ya da anlaşmazlık halinde referandum yapılacağını" kaydetti.

Tabbubi ayrıca, "Ülkeyi kim yönetiyorsa, Tunus halkına umut veren bir örnek oluşturması gerekiyor. Sadece slogan atmakla kalmayıp vaatleri yerine getirecek mekanizmaların bulunması gerekir." ifadesine yer verdi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler, Said'in bu kararını desteklerken partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın, bu kararlarıyla "anayasayı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazıları da Said'i anayasal bir darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından, Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "ülkedeki tehlike durumu geçmediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar uzatıldığını" bildirmişti.

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AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri
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