Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonundan parlamenter sistemle ilgili referandum çağrısı Tunus'un en büyük işçi örgütlenmesi Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), ülkede parlamenter sistemin değişmesi için referandum çağrısı yaptı.

Tunus'un en büyük işçi örgütlenmesi Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), ülkede parlamenter sistemin değişmesi için referandum çağrısı yaptı.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, Tunus'ta özel bir radyoya verdiği demeçte, ülkedeki siyasi sistemin 2011'de Zeynel Abidin bin Ali'nin devrildiği halk gösterilerinin ardından Ulusal Kurucu Meclisin oluşturulduğu dönemin kıstaslarıyla kurulduğunu, bu nedenle siyasi sistemde temel bir sorun olduğunu ifade etti.

"Demokratik geçiş" söylemlerinin ne zaman sona ereceğini sorgulayan Tabbubi, "Seçim yasasının gözden geçirilmesi gerekiyor. Parlamenter sistem ülkede reform yapabilir mi? Yoksa konu halkı mı ilgilendiriyor?" ifadelerini kullandı.

Tabbubi, parlamenter sistemin ülkenin dirliği için öneriler sunmaktan ve çözüm bulmaktan aciz olduğunu, seçim yasasının da büyük bir sorun olduğuna belirtti.

Meclisteki partilerin, sadece birbirlerinin canını sıkacak söylemler ve demagoji ile ilgilendiğini savunan Tabbubi, bazı milletvekillerinin diyalog üslubunun hakarete dayandığını söyledi.

Tabbubi, "güçsüz" olarak nitelendirdiği parlamenter sistemin değişmesiyle ilgili referandum çağrısında bulundu.

UGTT Genel Sekreteri, ayrıca demokratik sivil toplumda yer alan, şiddeti reddeden ve özgürlükleri kutlayan tüm ulusal örgütlerden, topluluklardan ve aktörlerden, ulusal maslahata yönelik seçeneklerin düzenlenmesi adına olumlu, sistemli şekilde baskı yapmalarını istedi.

Tunus'un köklü işçi örgütlenmesi UGTT, ülkedeki sosyal ve siyasal konularda da önemli bir role sahip.

Tunus'ta hükümet krizi

Tunus'ta siyasi sistemin yapısı Anayasa'da açık bir şekilde yer almamakla birlikte yasama ve yürütme organları arasındaki yetkilerin dağılımı, bu yapıyı siyasi bir denge oluşturan yarı parlamenter bir sistem haline getirdi.

Tunus'ta seçimler, nispi temsil sistemine dayanıyor. Buna göre meclisteki sandalyeler, her bir listenin elde ettiği oyların yüzdesine göre dağılıyor. Her bölgedeki oy sayısının, kendisine tahsis edilen sandalye sayısına bölünmesiyle "seçim katsayısının" belirlenmesini gerektiriyor.

Tunus'ta, koalisyonun büyük ortağı Nahda Partisinin, Başbakan İlyas el-Fahfah hükümetinden güvenoyunu çekme kararı alması ve ardından Başbakan'ın istifasını sunmasıyla başlayan kriz büyümeye devam ediyor.

Fahfah son olarak Nahda Partisinden 6 bakanı görevden almış, bu bakanların görevleri hükümet içindeki 6 bakana devredilmişti.

Tunus Meclisinde ayrıca 16 sandalyeye sahip Özgür Anayasa Partisi ile başta Nahda olmak üzere diğer partiler arasında çekişmelere tanık olunuyor.

Kaynak: AA