Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Gaaloul: "Türkiye, dünyanın güç dengesinin kalbinde yer alıyor"

Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Gaaloul, "Türkiye jeopolitik olarak dünyanın güç dengesinin kalbinde yer alıyor.

Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Gaaloul, "Türkiye jeopolitik olarak dünyanın güç dengesinin kalbinde yer alıyor. Tunus'un birçok şehrinde ailelerin çoğu Türk kökenlidir. Bağımsızlığımızdan önceden itibaren, Türkiye ile aramızda uzun işbirliğine dair bir tarihimiz var." açıklamasında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) gençlik kuruluşu olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) açıklamasına göre, ICYF'nin dünyanın farklı ülkelerinden üst-düzey devlet yetkililerini gençlerle buluşturmayı hedefleyen online seminerler dizisinin bu haftaki konuğu Bakan Gaaloul oldu.

Açıklamada, toplantıdaki ifadelerine yer verilen Gaaloul, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden sonraki süreçte gençlerin ekonominin yeniden inşasındaki rolüne değinirken, Türkiye-Tunus ilişkilerini de ele aldı.

Türkiye ile Kuzey Afrika'nın uzun bir tarihi geçmişi olduğunu dile getiren Gaaloul, "Türkiye jeopolitik olarak dünyanın güç dengesinin kalbinde yer alıyor. Tunus'un birçok şehrinde ailelerin çoğu Türk kökenlidir. Bağımsızlığımızdan önceden itibaren, Türkiye ile aramızda uzun iş birliğine dair bir tarihimiz var." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi daha çok yakınlaştırmamız gerek"

Gaaloul, devrimden sonra Tunus hükumetinin iki ülke arasındaki bağlarını güçlendirmeye çalıştığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Tunuslu, Kuzey Afrikalı ve Türkiyeli gençlerimizi daha çok yakınlaştırmamız gerek. Tarih bizi birleştiriyor. Ortak menfaatlerimiz bizi birleştiriyor. En önemlisi geleceğimiz bizi birleştiriyor. Türkiye, Kuzey Afrika ve tüm İslam dünyası ülkeleri ile aramızda daha güçlü bağlar kurmamız gerekiyor."

Kaynak: AA