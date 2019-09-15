Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır, oyunu kullandı

Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır, oyunu kullandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın vatandaşlarla selamlaşması Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın oyunu kullanması Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu başkent Tunus'un Sidi Bu Said bölgesindeki 20 Mart İlkokulunda kullandı.

15.09.2019 16:22

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın vatandaşlarla selamlaşması

Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır'ın oyunu kullanması Tunus geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu başkent Tunus'un Sidi Bu Said bölgesindeki 20 Mart İlkokulunda kullandı.

Tunus geçici Cumhurbaşkanı Nasır, oyunu kullandı
Kaynak: AA
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