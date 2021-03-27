Tunus, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Tunus, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Sağlık
Tunus, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 21, Fas'ta 5, Kuveyt'te 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 21, Fas'ta 5, Kuveyt'te 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 745 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 684'e, vaka sayısının da 248 bin 782'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 214 bin 916 olduğu kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin öldüğü, 514 kişinin testinin de pozitif çıktığı ifade edildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 793, vaka sayısının 493 bin 867, iyileşenlerin sayısının da 481 bin 597 olduğu aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 12 kişi daha yaşamını yitirdi, 1548 vaka tespit edildi, 1253 kişi ise iyileşti.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 1270'e, vaka sayısı 225 bin 980'e, iyileşen sayısı da 210 bin 24'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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