Tunus, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunus, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

07.02.2021 02:23 | Son Güncelleme: 07.02.2021 02:26
Tunus, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tunus'ta 63, Fas'ta 13, Cezayir'de 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tunus'ta 63, Fas'ta 13, Cezayir'de 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 1064 kişide virüs tespit edildiği, 1742 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada toplam can kaybının 7 bin 162'ye, vaka sayısının 216 bin 176'ya, iyileşenlerin sayısının da 172 bin 885'e yükseldiği ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi, 587 kişi enfekte oldu, 619 kişi iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 8 bin 381'e, vaka sayısı 474 bin 966'ya yükseldi, 453 bin 921 kişi sağlığına kavuştu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 223 vaka tespit edildiği, 178 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 2 bin 911'e, vaka sayısının 108 bin 852'ye, iyileşen sayısının 74 bin 508'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Mustafa Destici Leyla Şahin Usta Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Defne Samyeli Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunus, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 02:26:38. #1.15#
title