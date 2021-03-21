Tunus Dünya Para Atletizm şampiyonları Bağcılar'dan çıktı
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Tunus Dünya Para Atletizm şampiyonları Bağcılar'dan çıktı

21.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:42
Tunus Dünya Para Atletizm şampiyonları Bağcılar'dan çıktı

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı sporcuları, Tunus'ta düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Serisi'nin ikinci etabında şampiyon oldu.

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı sporcuları, Tunus'ta düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Serisi'nin ikinci etabında şampiyon oldu. 3 gün süren yarışlarda Bağcılarlı milli sporculardan Zübeyde Süpürgeci 2 altın, Hamide Doğangün 1 altın, Zeynep Acet 2 gümüş ve Hamza Doğan ise gümüş madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Serisi'nin ikinci etabı, 18-20 Mart tarihleri arasında Tunus'ta düzenlendi. Covid-19 sebebiyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan organizasyonda Türk milli takımının kadrosunda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından milli takıma seçilen Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı'ndan 4 sporcu yer aldı. Turnuvada Ömer Cantay'ın antrenörlüğünü yaptığı Bağcılarlı sporcular Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Hamza Doğan zorlu rakiplerle karşılaştı.

3 gün süren şampiyonanın tekerlekli sandalye kategorisinde Zübeyde Süpürgeci 100 ve 400 metre tekerlekli sandalye yarışlarında birinci olarak 2 altın, Hamide Doğangün 800 metrede birinci olarak altın, Zeynep Acet ise 100 ve 400 metrede ikinci olarak 2 gümüş madalya kazandı. F46 gülle atmada piste çıkan Hamza Doğan, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Doğan, 13 metre 38 cm derecesi ile aynı zamanda Türkiye rekorunu da kırmış oldu.

Başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sporcularımız çok anlamlı bir başarıya imza attılar. Azmettiler çok çalıştılar ve sonunda karşılığını da en iyi şekilde aldılar. Kendilerini yürekten kutluyorum" dedi.

Milli sporcular, yeni hedeflerinin 16-19 Nisan tarihlerinde İtalya'daki yarışlar olduğunu belirtti. - İSTANBUL

Tunus Dünya Para Atletizm şampiyonları Bağcılar'dan çıktı
Tunus Dünya Para Atletizm şampiyonları Bağcılar'dan çıktı
Tunus Dünya Para Atletizm şampiyonları Bağcılar'dan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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