Tunus Dışişleri Bakanlığı: Devlet kurumlarını hedef alacak terör planı önlendi Tunus Dışişleri Bakanlığı, ülkede turizm sektörünü ve devlete ait bazı kurumları hedef alacak terör planının önlendiğini açıkladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, ülkede turizm sektörünü ve devlete ait bazı kurumları hedef alacak terör planının önlendiğini açıkladı.

Bakanlığın resmi sitesinde yer alan açıklamada, terörle mücadele biriminin düzenlediği operasyonla turizm sektörü ile bazı devlet kurumlarını hedef alacak terör planlarının boşa çıkarıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ'a militan sağlayan sözde sorumlunun da başkent Tunus'ta yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan teröristin, yeni terör eylemleri planladığı ve DEAŞ'a destekçi sağladığı yönündeki itiraflarına yer verildi.

Tunus, Mayıs 2011'den bu yana zaman zaman terör eylemlerine sahne olurken, 2013'ten itibaren siyasetçiler, güvenlik güçleri ve askerlerin yanı sıra turistlerin hedef alındığı saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA