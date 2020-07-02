Tunus Dışişleri Bakanın'ndan Libya'da siyasi çözüm vurgusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunus Dışişleri Bakanın'ndan Libya'da siyasi çözüm vurgusu

Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray, Libyalı mevkidaşı Muhammed et-Tahir Seyyale ile görüşmesinde Libya'da siyasi çözüm vurgusu yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanın'ndan Libya'da siyasi çözüm vurgusu
02.07.2020 03:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 03:53

Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray, Libyalı mevkidaşı Muhammed et-Tahir Seyyale ile görüşmesinde Libya'da siyasi çözüm vurgusu yaptı.

Libya Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ray ve Seyyale bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tunuslu Bakan Ray görüşmede, ülkesinin, Libya'daki meşru hükümeti ve krizin siyasi yollarla çözülmesini desteklediğini ifade etti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 5+5 ortak askeri komisyon görüşmelerine ve seçimlere dayalı siyasi çözüme taahhüdünü bildirmişti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum Haber
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek...
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm Haber
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Haber
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı Haber
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı
Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
İzmir'deki korkunç kazada 5 kişi yaralanırken perte çıkan araç, hamile kadına mezar oldu
İzmir'deki korkunç kazada 5 kişi yaralanırken perte çıkan araç, hamile kadına mezar oldu
Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Seda Sayan Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ak Parti Futbolcu Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Tunus Dışişleri Bakanın'ndan Libya'da siyasi çözüm vurgusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 04:04:43. #1.15#
title