Tunus Dışişleri Bakanı, Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi kararını savundu

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararını, "demokratik yolu düzeltme" adımı olarak değerlendirdi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cerendi, G7 ülkelerinin Tunus büyükelçileri ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu temsilcisi ile bir araya geldiği toplantıda Yüksek Yargı Konseyine ilişkin kararın gerekçesine dair bilgi paylaşımında bulundu.

Cerendi, "Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi kararının, Cumhurbaşkanı Said tarafından 25 Temmuz 2021'de başlatılan demokratik yolu düzeltme çerçevesinde alındığını" savundu.

Yargı reformunun önünü açmak için bu kararın alındığını söyleyen Cerendi, "Yargının bağımsızlığını tesis etme, siyasileşmesine engellemek için alınan bir karar. Aynı zamanda, adaletin işleyişinin engellendiği Şükrü Beliyd ve Muhammed Brahimi'nin öldürülmesi gibi önemli davaların görüldüğü adli sistemin, siyasi baskıdan uzaklaştırılması hedeflenmektedir. Kanunların önünde tüm vatandaşlar arasında ayrım gözetmeksizin eşitliği sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Misyon temsilcilerinin "ciddi endişe" duyuyoruz açıklaması

Tunus'ta görev yapan Avrupa Birliği (AB) ile G7 ülkelerinin misyon temsilcileri bugün yaptıkları ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetmesinden "ciddi endişe" duydukları mesajını vermişti.

Konseyin görevinin yargının düzgün işleyişini sağlamak olduğu, bu nedenle bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Vatandaşlarına hukukun üstünlüğü temeliyle hizmet eden, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan, demokratik bir sistemin sağlıklı işlemesi için bağımsız, şeffaf ve etkili bir yargı sistemi şarttır. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin gerekliliği olan bağımsız yargı kurumları elzemdir."

Yüksek Yargı Konseyinin fesih kararı ve tepkiler

Cumhurbaşkanı Said, dün akşam Başbakan Necla Buden Ramazan ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Konseye ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, karara yasal olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said geçen seneden bu yana birçok tartışmalı karara imza attı.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.