Tunus Dışişleri Bakanı, ABD'li diplomatlarla Libya meselesini görüştü Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray, ABD'nin Tunus ve Trablus büyükelçileriyle Libya krizindeki son gelişmeleri görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray, ABD'nin Tunus ve Trablus büyükelçileriyle Libya krizindeki son gelişmeleri görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ray, başkent Tunus'ta ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland ve Tunus Büyükelçisi Donald Bloom ile bir araya geldi.

Libya'da yaşanan kriz ve buna siyasi çözüm bulunması için harcanan çabaların ele alındığı görüşmede Ray, Tunus'un Libya'da uluslararası meşruiyet ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarını destekleyen tavrını yineledi.

Krizin tek çözüm yolunun Libyalıların kendi aralarında yürütecekleri diyalog olduğunu vurgulayan Ray, ülkesinin, Libya meselesinde dış müdahaleye kati bir şekilde karşı olduğunu ve BM'nin siyasi çözüm çabalarını desteklediğini belirtti.

Ray, Libya ile Tunus halkları arasındaki tarihi ilişkiler ve kardeşlik bağlarından hareketle, Libya'nın istikrarı ve güvenliğinin korunması için çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: AA