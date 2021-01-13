Tunus devriminin 10. yıl dönümü

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin konuşması Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi tarafından devrimin 10. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tunus'ta düzenlediği panele katılarak konuşma yaptı.