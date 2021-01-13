Tunus devriminin 10. yıl dönümü
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Tunus devriminin 10. yıl dönümü

13.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:17

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin konuşması Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi tarafından devrimin 10. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tunus'ta düzenlediği panele katılarak konuşma yaptı.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin konuşması Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi tarafından devrimin 10. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tunus'ta düzenlediği panele katılarak konuşma yaptı.

Tunus devriminin 10. yıl dönümü
Tunus devriminin 10. yıl dönümü
Tunus devriminin 10. yıl dönümü
Tunus devriminin 10. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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