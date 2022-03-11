Tunus Devlet Televizyonu çalışanları, "yönetimin baskısına" karşı gösteri düzenledi

Tunus Devlet Televizyonu çalışanları, "Cumhurbaşkanı'nın politikalarını medya kurumuna dayatmasını" protesto etti

Başkent Tunus'taki televizyon binası önünde bir araya gelen çalışanlar, "Basın özgürlüğü kırmızı çizgidir", "Hükümet yasalara saygı göstermiyor", "Kamu kuruluşunu uyarlamaya hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemciler, Kays Said'in Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü olarak Avatıf ed-Dali'yi görevlendirmesini, "devlet televizyonunun editoryal çizgisinin saptırılması ve tüm muhalif seslerin sistematik olarak dışlanması" şeklinde değerlendirdi.

AA muhabirine konuşan Tunus Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Emira Muhammed, "Medyadan elinizi çekin, gazetecilerin işlerini profesyonel ve tarafsız bir şekilde yapmasına izin verin." ifadesini kullandı.

"Tunus televizyonunun, mevcut eğilimlerin tüm farklı görüşleri hariç tutularak, iktidarın sözcüsü ve tek partinin sesi haline geldiğini" belirten Muhammed, çalışanların tepki gösterme hakkı bulunduğunu kaydetti.

Muhammed, Avatıf ed-Dali'nin tüm siyasi ve ekonomik görüşleri yansıtan herhangi bir program ya da öneriyi kabul etmediğini, bunun da basın özgürlüğüne aykırı olduğunu dile getirdi.

Kays Said, geçen yıl, Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lesad Dahiş'i görevden almış, yerine geçici olarak Avatıf ed-Dali'yi getirmişti.

Said'in olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.